ABD’de polis vahşeti

ABD'de polis şiddeti toplumun en büyük sorunlarından.

Sivillere karşı acımasız tavırları özellikle şüpheli siyahi olunca artan polisler birçok kez eleştirilerin hedefi oluyor.

ABD polisi yine benzer görüntülerle gündemde.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaliforniya eyaletinin Midway şehrinde bir polis ekibi, yerleşim yerlerinin ortasında bir sürücüden şüphelendi.

Aracı durduran polisler, sürücünün araçtan inmesini istesi.

Uyarılara uymayınca kurşun yağdırdılar

Araçtan inen sürücünün elinde balta olduğunu gören polisler, şüpheliden durmasını, hareket etmemesini istedi.

Tüm uyarılara rağmen elindeki balta ile polislerin üzerine yürüyen şüpheli kurşunların hedefi oldu.

İki polis de adeta silahlarındaki tüm şarjörü şüphelinin üzerine boşalttı.

Şüpheli altığı kurşun yaraları ile yere yığılırken o anlar hem güvenlik kameralarına hem de polislerin göğüs kameralarına yansıdı.