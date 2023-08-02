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Sosyal Medya ABD’de polis vahşeti
Sosyal Medya

ABD’de polis vahşeti

Yeniakit Publisher
2023-08-02 10:46:00 -

Durdurdukları şüphelinin araçtan elinde balta ile inmesi üzerine polislerin şüpheliye kurşun yağdırdığı anlar kameralara yansıdı.

ABD'de polis şiddeti toplumun en büyük sorunlarından.

Sivillere karşı acımasız tavırları özellikle şüpheli siyahi olunca artan polisler birçok kez eleştirilerin hedefi oluyor.

ABD polisi yine benzer görüntülerle gündemde.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaliforniya eyaletinin Midway şehrinde bir polis ekibi, yerleşim yerlerinin ortasında bir sürücüden şüphelendi.

Aracı durduran polisler, sürücünün araçtan inmesini istesi.

Uyarılara uymayınca kurşun yağdırdılar

Araçtan inen sürücünün elinde balta olduğunu gören polisler, şüpheliden durmasını, hareket etmemesini istedi.

Tüm uyarılara rağmen elindeki balta ile polislerin üzerine yürüyen şüpheli kurşunların hedefi oldu.

İki polis de adeta silahlarındaki tüm şarjörü şüphelinin üzerine boşalttı.

Şüpheli altığı kurşun yaraları ile yere yığılırken o anlar hem güvenlik kameralarına hem de polislerin göğüs kameralarına yansıdı.

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ABD polisi şüpheliye kurşun yağdırdı
ABD polisi şüpheliye kurşun yağdırdı

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ABD polisi şüpheliye kurşun yağdırdı

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Yorumlar

Toprak

Ortada vahşet falan yok adam hakettiğini alıyor baltayla polisin üzerine gidip en az 4 kez baltayı bırak uyarısını dikkate almayınca gebertiliyor yani olması gereken yapılıyor
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