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ABD'de polis müdüründen camide 'Müslümanlara destek' konuşması

Amerika Birleşik Devletleri'nde Diyanet Merkezi'nde kılınan Cuma namazı sonrası söz alan emniyet müdürü, Müslüman toplumuna başsağlığı dileğinde bulunurken, "Bugün burada kardeşlerimleyim. Katliamın kurbanı kardeşlerimizi anıyoruz, onlar artık bizimle değil ancak biz onların yaptıkları iyilikleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

17 Mart 2019 Pazar 20:57
ABD'de polis müdüründen camide 'Müslümanlara destek' konuşması

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde kılınan Cuma namazında 3 dilde hutbe verild. Hutbenin ardından kılınan namaza, ABD'li polislerin de katıldığı görüldü.

"Hep beraber evimizi ve ailemizi koruyacağız"

Namaz sonrası ise Maryland Emniyet Müdürü Hank Stawinski, cemaata hitap etti. Stawinski, Yeni Zelanda'daki katliamda hayatını kaybedenler için başsağlığında bulunarak, "Bugün burada kardeşim İmam Ali ile evimde beraberim. Burada onunla, barış için duada bulundum. İnşallah, iyilik tutkunu olmaya devam edeceğiz. Yapacağınız iyilikleri yapmaya devam etmenizi istiyorum ve sonra bugün, bir iyilik daha yapın, böylece hayatını kaybeden kardeşlerimizin yasını tutmamıza rağmen onların şu an bizim sahip olduğumuz vakitleri olsaydı yapacakları iyiliklerden mahrum kalmayalım. Katliamda hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ben, sen yok; biz hep beraber evimizi ve ailemizi koruyacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:57
  1. ABD
  2. Maryland Eyaleti
  3. Maryland Emniyet Müdürü Hank Stawinski
  4. Cuma namazı
  5. destek konuşması
  6. ABD'li Müslümanlar

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