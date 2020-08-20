ABD'de orman yangınlarına müdahale eden helikopter düştü
ABD'nin California eyaletinde iki hafta önce başlayan yangınlara müdahale eden helikopter düştü. Kaza sonucu helikopterin pilotu hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri, California eyaletinde çıkan orman yangılarıyla boğuşuyor.
Yaklaşık iki hafta önce başlayan yangınlara müdahale eden helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.
Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsten en büyük darbeyi alan ABD'de iki hafta önce başlayan orman yangınları söndürülemiyor.
California eyaletinin genelinde yangınlarla mücadele edilirken, bölge halkını güvende tutmak için mevcut ve komşu eyaletlerden gelen ekiplerce yangınlar söndürülmeye çalışılıyor.
Yangını söndürme ekibinde yer alan helikopterin düşmesi sonucu bir pilot yaşamını yitirdi.
Yangınlarla ilgili değerlendirmede bulunan California Valisi Gavin Newsom, 360 farklı noktada alevlere müdahale edildiğini söyledi.