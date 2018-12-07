ABD'de onlarca uçuşu iptal ettiren kaza! 122 yolcu vardı...
ABD'nin California eyaletindeki Hollywood Burbank Havalimanı'nda, Southwest Airlines'a ait bir uçak pistten çıktı. 122 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.07 Aralık 2018 Cuma 14:12
ABD'nin California eyaletinde bir yolcu uçağı pistin dışına kaydı. Hollywood Burbank Havalimanı'nda yaşanan olayda Southwest Airlines uçağı iniş sırasında zamanında yavaşlayamadı ve pistin dışına kayarak kaza yaptı.
Yaşanan kaza sebebiyle 35'ten fazla uçuş iptal edildi.
112 yolcu ve 5 mürettebat bulunan uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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