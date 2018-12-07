ABD'de onlarca uçuşu iptal ettiren kaza! 122 yolcu vardı...

ABD'nin California eyaletinde bir yolcu uçağı pistin dışına kaydı. Hollywood Burbank Havalimanı'nda yaşanan olayda Southwest Airlines uçağı iniş sırasında zamanında yavaşlayamadı ve pistin dışına kayarak kaza yaptı.

Yaşanan kaza sebebiyle 35'ten fazla uçuş iptal edildi.

112 yolcu ve 5 mürettebat bulunan uçakta ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.