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Gündem ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Gündem

ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-02-13 06:43:00 -
ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.

Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.

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