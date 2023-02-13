ABD'de New York Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi
ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.
Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.
Teknoloji
Müthiş adım: Depreme ilişkin Formosat-5 Türkiye için devrede! Verdiği örnek fotoğraflarla güvenli alanlar saptandı!