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Gündem Girne’de batan gemide başka naaşa ulaşılamadı! Arama çalışmaları denizde sürecek
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Girne’de batan gemide başka naaşa ulaşılamadı! Arama çalışmaları denizde sürecek

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Girne’de batan gemide başka naaşa ulaşılamadı! Arama çalışmaları denizde sürecek

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisiyle ilgili son durumu açıkladı. Batık geminin tüm bölümlerine ulaşıldığını belirten Üstel, yapılan aramalarda başka bir naaşa rastlanmadığını bildirdi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos’ta Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldığını; ancak başka naaşın bulunamadığını bildirdi. Faciada hayatını kaybeden 15 kişinin cenazesine ulaşılırken, 13 kişi ise hala kayıp. Arama çalışmalarının denizde devam edeceği öğrenildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan Filo Jet yolcu gemisinin tüm bölümlerine ulaşıldığını, ancak yeni bir naaşa rastlanmadığını açıkladı. 30 Ağustos'ta yaşanan faciada 15 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise hala kayıp.

GEMİNİN TÜM BÖLÜMLERİ TARANDI

Üstel, yaklaşık 554 metre derinlikteki batık gemide yürütülen çalışmalarda geminin tüm alanlarına ulaşıldığını bildirdi. Yapılan taramalarda başka bir naaşa rastlanmadı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

GİRNE'DEN TAŞUCU'NA GİDERKEN BATTI

Filo Denizcilik'e ait Filo Jet adlı hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıktı. Gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra yaklaşık 4 deniz mili açıkta su almaya başladı. Geri dönmeye çalışan gemi kısa sürede battı. Gemide 267 yolcu ve mürettebat vardı, 239 kişi kurtarıldı.

 

CAN KAYBI 15'E YÜKSELDİ

Kazanın ardından 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp sayısı 20 olarak açıklanmıştı. Batık gemide yürütülen çalışmalarla bu sayılar değişti:

5 Eylül: can kaybı 13'e yükseldi.

19 Eylül: ölü sayısı 15'e çıktı, kayıp sayısı 13'e düştü.

Üstel, çıkarılan naaşların yüz taraması ve DNA testiyle kimliklendirildikten sonra ailelere teslim edildiğini açıklamıştı.

 

TÜRKİYE'NİN GEMİLERİ DEVREYE GİRMİŞTİ

Kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik birimleri, askeri gemiler, hava araçları ve sivil tekneler katıldı. Türkiye'den gelen dalgıçlar da çalışmalara destek verdi. Türkiye'nin "Işın" ve "Alemdar" arama-kurtarma gemileri batık bölgede 24 saat esasına göre çalıştı. KKTC'de 31 Ağustos'ta 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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