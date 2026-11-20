Başkan Trump, Asya turunun ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, son dönemdeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ülke genelinde uçuşların geçici olarak durdurulması ve bu hafta bazı bankacılık uygulamalarında görülen erişim sorunlarının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Yani 'Eyvah, Chase çöktü, şu da çöktü' gibi bir durum yok. Bunların hepsi ayrı olaylar." dedi.

Trump, sistemlerini güncelleyen binlerce şirket olduğunu ve güncellemeler sırasında kötü olayların meydana gelebileceğini belirterek, sistemlerde kesintiler yaşandığında muhtemelen kendisinin başkan olması sebebiyle "olayların büyütüldüğünü" savundu.

Şirketlerin ister yapay zeka ister başka bir nedenle sistemlerini güncellemek istediğinin altını çizen Trump, özellikle güncelleme süreçlerinde sistemleri çöken şirketlerin olabileceğini anlattı.

Trump, bankaların en üst düzey teknolojiye sahip olmak istediğini vurgulayarak, "Ama bunların hepsi ayrı olaylar. Mesele Chase ve diğer tüm bankalar değil. Bir Chase oluyor, sonra bir seyahat şirketi oluyor, bir kredi kartı şirketi oluyor. Bunların hepsi kontrol altında. Kontrol altına alacaklar." ifadelerini kullandı.

"Hava trafik sistemi güvenli"

Hava trafik kontrol sistemindeki sorunun sebebinin ise güncellemeler olmadığını anlatan Trump, nedenin oldukça eski ve ilkel ekipmanlar olduğunu ifade etti.

Trump, "Artık miadını doldurmuş bir sistemimiz var. Bununla birlikte, sistem güvenli." dedi.

Sistemin güvenli olmasının nedeninin yavaş hareket etmeleri ve daha az uçağa izin vermeleri olduğunu dile getiren Trump, havalimanlarında uzun beklemeler yaşanmasının sebebinin de bu olduğunu anlattı.

Trump, sistemi yeniden inşa etmeleri gerektiğini belirterek, daha iyi sistemler için Senato'dan 50 milyar dolar talep ettiklerini anımsattı.

Sistemlerin modernizasyonu için koordinasyonun önemine işaret eden Trump, "75 farklı yüklenicinin ayrı ayrı iş yapıp sonunda sistemlerin birbirine bağlanmadığı bir durum istemiyoruz." diye konuştu.