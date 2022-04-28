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Dünya ABD'de 'mentollü sigara' önerisi
Dünya

ABD'de 'mentollü sigara' önerisi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ülkede mentol aromalı sigaraların yasaklanmasına yönelik öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 20:43:00 -
ABD'de 'mentollü sigara' önerisi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülkede mentol aromalı sigaraların yasaklanmasına yönelik öneride bulundu.

FDA Komiseri Robert Califf, Kongredeki bir alt komitede yaptığı konuşmada, ABD'de mentol aromalı sigaraların yasaklanması için tavsiye kararı aldıklarını bildirdi.

Califf, ayrıca aromalı puroların da yasaklanmasına yönelik karar aldıklarını belirterek bu yasağın yürürlüğe girmesi için öncelikle uzmanlardan yorumlar alınması gerektiğini kaydetti.

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