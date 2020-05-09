  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'de maske tartışması yüzünden güvenlik görevlisini öldüren zanlılar yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:15:24 -
ABD'de maske tartışması yüzünden güvenlik görevlisini öldüren zanlılar yakalandı

FLINT (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinin Flint kentinde, kızının maske takmadan markete girmesine izin vermeyen güvenlik görevlisini öldüren baba ile oğlu yakalandı.

Michigan'ın Genesee bölgesi yetkilileri, geçen hafta müşterilere Family Dollar adlı markete maskesiz giremeyeceğini söyleyen 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Calvin Munerlyn'i başından vurarak öldüren 44 yaşındaki Larry Teague ve oğlu 23 yaşındaki Ramonyea Bishop'ın gözaltına alındığını bildirdi.

Yetkililer, Michigan'ın Bay kentindeki bir evde yakalanan Ramonyea Bishop'un sorgulandığını, Larry Teague'nin de Texas eyaletinin Houston kentindeki bir motelin yakınında yakalandığını ifade etti.

Olayda, güvenlik görevlisi Munerlyn, markete gelen Sharmel Teague isimli kadının yanındaki 24 yaşındaki Brya Bishop'ın, Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde maskesiz giremeyeceğini söylemiş, bunun üzerine kadının eşi ve oğlu tarafından saldırıya uğramıştı. Başından vurulan Munerlyn hayatını kaybetmişti.

Anne Teague gözaltına alınmış, diğer iki zanlının arandığı, üçünün de birinci derecede planlı cinayetle suçlandığı belirtilmişti.

Öte yandan Genesee Bölgesi Savcısı David Leyton, yaptığı açıklamada, Brya Bishop'un da geçen günlerde yakalandığını ve delilleri karartma, polise yalan söyleme ve yataklık yapmakla suçlandığını söylemişti.

Kovid-19 salgınının ABD'de en etkili olduğu eyaletlerden Michigan'da 4 bin 393 kişi virüsten öldü. Eyalette vaka sayısı da 46 bin 326'ya yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı