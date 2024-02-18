ABD’de kuru incir ihracatı son 1 yılda yüzde 42 arttı

Dünya’nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’ın önemli ihracat ürünü olan kuru incirde ihracat rakamları her geçen gün umut vermeye devam ediyor. Son 30 yılda 30 bin tonluk kuru incir üretimi 90 bin tonlara yükselirken, Ege Bölgesi’ndeki kuru meyve ihracatında, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı toplam ihracatın yüzde 94’ünü oluşturdu.

Cennet meyvesi kuru incirin ihracatı yüzde 22’lik artışla 203 milyon dolardan 251 milyon dolara ilerledi. Bu çerçevede 5 yıldır ABD pazarında sürdürülen “TURQUALITY” projesi sayesinde ABD’ye yapılan kuru incir ihracatı ise son 1 yılda yüzde 42’lik artışla 35 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Kuru incir ihracatında güçlü pazarlardan biri olan Fransa’ya 29 milyon dolarlık, Almanya’ya ise 28 milyon dolarlık kuru incir ihraç etme başarısı gösterildi.

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