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Ekonomi ABD'de kriz korkusu! Herkes bu hamleyi yapıyor
Ekonomi

ABD'de kriz korkusu! Herkes bu hamleyi yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-01 21:33:00 -
ABD'de kriz korkusu! Herkes bu hamleyi yapıyor

ABD'deki banka krizleri insanları küçük bankalardan daha büyük bankalara yönlendirdi. ABD'li küçük bankalardan 109 milyar dolar çıkış yapıldı.

ABD'de küçük bankalardan patlak veren bankacılık krizi sonrası yatırımcılar büyük bankalara yöneliyor.

Fed'in verilerine göre 15 Mart haftası itibariyle ABD'nin en büyük 25 bankasına 120 milyar dolarlık mevduat gelirken, aynı dönemde küçük bankalardan 109 milyar mevduat çıkışı oldu.

Yüzde 1,5 geriledi

Moody's'in derlediği verilere göre küçük bankalarda mevduat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 geriledi. Böylelikle 1986'dan bu yana ilk kez gerileme kaydedildi.

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
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FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

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