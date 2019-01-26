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ABD'de kriz çözüldü... Trump açıkladı: Uzlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 01:00
ABD'de kriz çözüldü... Trump açıkladı: Uzlaştık

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat’a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 01:00
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