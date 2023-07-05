ABD'de kriz! Beyaz Saray'a kokaini kim soktu?

Pazar gecesi Beyaz Saray, beyaz bir toz yüzünden güvenlik amacıyla tahliye edilmişti. Beyaz tozun kokain olduğu ortaya çıktı. Kokainin Beyaz Saray'a nasıl sokulduğu hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) pazar gecesi Beyaz Saray’ın acilen tahliye edilmesine yol açan beyaz toz, kokain çıktı.

ABD Gizli Servisi, tozun binadaki düzenli güvenlik kontrolleri sırasında fark edildiğini duyurmuştu.

Washington Post ve Associated Press’in polis kaynaklarına dayandırdıkları habere göre toz üzerine yapılan testler, bunun kokain olduğunu ortaya koydu.

Olay esnasında ABD Başkanı Joe Biden ve ailesi Beyaz Saray’da değildi.

BBC’ye bilgi veren Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, görevlilerin tozu pazar akşamı yerel saatle 20:45’te bulduğunu ve ardından Beyaz Saray kompleksinin güvenlik amacıyla tahliye edildiğini söyledi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, tozun zararsız olduğunu tespit edince bina tekrar açıldı.

Kokainin Beyaz Saray’a nasıl sokulduğu hakkında soruşturma başlatıldı.

Beyaz Saray’ın batı kısmında hem ABD Başkanı’nın kullandığı Oval Ofis hem de başkan yardımcısı ve diğer üst düzey görevlilerin ofisleri bulunuyor. (Nadine Yousif | BBC News)