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Aktüel ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı
Aktüel

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 17:05:39 -
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 969 artışla 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 718 artarak 192 bin 864'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 707 bini, yapılan test sayısı ise 86 milyon 763 bini geçti.

- ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 131 bin 690 vakayla Hindistan, 4 milyon 123 bin vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 736 bin 78 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 665 bin 382 vakayla Teksas ve 643 bin 867 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 73 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.


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