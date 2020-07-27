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ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 149 bin 856'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 17:00:34 -
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 149 bin 856'ya yükseldi.
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