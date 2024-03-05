  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de korkutan patlama
Dünya

ABD'de korkutan patlama

Yeniakit Publisher
2024-03-05 18:33:00 -
ABD'de korkutan patlama

ABD’de bir depoda meydana gelen patlamalarda etrafa saçılan enkaz parçaları yaklaşık 400 metre uzaklığa savrularak 1 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentine bağlı Clinton Township’te Select Distributors adlı şirkete ait bir depoda çok sayıda patlama meydana geldi. Patlamalar sonucu enkaz parçaları tesisin yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta alana kadar yayılırken, tesisten yaklaşık 400 metre uzaklığa savrulan enkaz parçası 19 yaşındaki 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Patlamaların ardından yangın çıkan tesise, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi. Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Patlama, sonucu etrafa saçılan enkaz parçalarının 1 polis ve itfaiye aracına hasar verdiği aktarıldı.

"Kuzey Işıkları" böyle görüntülendi
"Kuzey Işıkları" böyle görüntülendi

Dünya

"Kuzey Işıkları" böyle görüntülendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hindistan'da Dünya Yaban Hayatı Günü
Hindistan'da Dünya Yaban Hayatı Günü

Dünya

Hindistan'da Dünya Yaban Hayatı Günü

4 kişi soğuktan donarak öldü
4 kişi soğuktan donarak öldü

Dünya

4 kişi soğuktan donarak öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23