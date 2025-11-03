ABD'de korkunç tablo resmen açıklandı: Kamu borcu 38 trilyon doları aşarak rekor kırdı!

ABD ekonomisinde alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Ülkenin toplam kamu borcu, rekor seviyeleri tazeleyerek endişe verici bir tablo çizdi.

82 GÜNDE 1 TRİLYON DOLAR ARTIŞ

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, ülkenin toplam kamu borcu 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon dolar seviyesini aştı.

Borç miktarı, 2 Ağustos'ta ulaşılan 37 trilyon dolarlık rekorun ardından sadece 82 gün içinde 1 trilyon dolar daha arttı.

Peter G. Peterson Vakfı, bu meblağın ABD’de kişi başına 111 bin dolar borç anlamına geldiğini duyurdu.

Ayrıca, ABD'nin dış borç miktarının Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere'nin GSYH toplamına eşit olduğuna dikkat çekildi.

KOMİSYON BAŞKANI: BU, ABD'NİN SIRADAKİ BÜYÜK SAVAŞI

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Jodey Arrington, durumu sert bir dille eleştirdi:

"ABD şu anda 38 trilyon dolar borçlu... Bu miktar Avrupa Birliği’nin tüm ekonomik üretiminin iki katı. Kamu borcu, ABD’nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek, ABD’nin dünya liderliğini kaybederiz."

CBO'DAN KORKUTAN TAHMİN

Partiler üstü bir kurum olan Kongre Bütçe Ofisi (CBO), ABD’nin borcunun 2047 yılına kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 200’üne ulaşabileceğine dikkat çekti.

Ekonomistler, borcun birkaç ay içinde 39 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.

Faiz maliyetleri de büyük bir sorun teşkil ediyor. ABD hükümeti, eylül ayı itibarıyla bu borç için 1,21 trilyon dolar harcadı.

Bu meblağ, 2025 mali yılı toplam federal harcamaların yüzde 17’sine denk geliyor.

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Daha önce kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD yönetimlerinin bütçe açıklarını tersine çevirmedeki başarısızlığını gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu AAA seviyesinden AA1’e düşürmüştü.

Borcun büyüklüğü, konut ve araç kredileri faizlerinin artması, yatırımların azalması ve enflasyon riski gibi yollarla vatandaşları da olumsuz etkiliyor.