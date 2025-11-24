  • İSTANBUL
Gündem

Trump’tan KİEV’e soğuk duş! Minnet göstermediler bedava dönem bitti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan KİEV'e soğuk duş! Minnet göstermediler bedava dönem bitti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Washington-Kiev hattında yeni bir krizin fitilini ateşledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kendisine "istenmeyen bir miras" olarak kaldığını belirten Trump, Zelenskiy yönetimini hedef tahtasına oturttu.

Savaşın Joe Biden dönemindeki zayıf liderlik nedeniyle patlak verdiğini savunan Trump, Ukrayna yönetiminin ABD'nin çabalarına karşı vefasız davrandığını öne sürdü. Trump, "Liderliğimiz güçlü olsaydı bu savaş asla yaşanmazdı. Ancak Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermiyor" diyerek sitemini dile getirdi.

 

Biden yönetiminin Ukrayna'ya silahları hibe etmesini de eleştiren Trump, kendi dönemindeki "NATO üzerinden silah satışı" modelini hatırlattı. Trump, "Biz satıyorduk, Biden ise her şeyi ücretsiz verdi. Üstelik Avrupa hâlâ Rusya'dan petrol alarak Putin'i finanse etmeye devam ediyor" ifadeleriyle Batı ittifakındaki çatlaklara dikkat çekti.

TRUMP İDDİASINI YİNELEDİ: "BEN KOLTUKTA OLSAYDIM, PUTİN ASLA SALDIRMAZDI!"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatını değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, savaşın tek sorumlusu olarak selefi Joe Biden'ı ve dönemin zayıf diplomasi trafiğini işaret etti. Trump, sosyal medyadan yaptığı çarpıcı paylaşımda, kendi başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in böyle bir hamleye cesaret edemediğini vurguladı.

"Benim ilk dönemimde savaşın adı bile geçmiyordu" diyen Trump, güçlü bir Amerikan liderliği altında bu çatışmanın asla yaşanmayacağını iddia etti. Trump, savaşın giderek kötüleşen bir çıkmaza girdiğini belirterek, "Bana asla başlamaması gereken bir savaş miras kaldı" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

"BANA BAŞLAMAMASI GEREKEN BİR SAVAŞ MİRAS KALDI"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşla ilgili sessizliğini bozdu. Biden döneminde başlayan çatışmaların faturasını ağır bir dille eleştiren Trump, kendisine devredilen bu mirasın "asla yaşanmaması gereken bir trajedi" olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, hem ABD'nin hem de Ukrayna'nın o dönemki liderlik zaafiyetine dikkat çeken Trump, "Uygun ve güçlü bir liderlik olsaydı, Putin asla saldırmazdı" dedi. Ukrayna'nın ABD yardımlarına karşı tutumunu da eleştiren Başkan, Kiev yönetiminin minnet göstermediğini ve Biden yönetiminin aksine kendisinin "bedava yardım" yerine silah satışı stratejisini benimsediğini hatırlattı.

