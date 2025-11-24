Dünya mutfağının en iyi 100 yemeği açıklandı: İki Türk lezzeti ilk 10’da yer aldı

Gastronomi dünyasının en çok takip edilen platformlarından TasteAtlas, merakla beklenen 'Dünyanın En İyi 100 Yemeği' listesini yayımladı.

367 bin 847 geçerli oy ve 11 bin 258 yemeğin değerlendirildiği liste, bu yıl özellikle Türk mutfağı için ayrı bir anlam taşıyor: Bodrum’un çökertme kebabı ve Erzurum’un cağ kebabı, ilk 10’a girerek küresel lezzet sahnesinde güçlü bir yer edindi.

İLK 10’DA İKİ TÜRK KLASİĞİ

Listenin zirvesinde, Kolombiya mutfağının bayram yemeği lechona yer aldı. Onu Napoli’nin simgesi Pizza Napoletana ve Brezilya’nın gururu picanha izledi.

Bu güçlü rekabetin içinde, çökertme kebabı 7’nci sıraya yerleşerek Türkiye’yi en üst sırada temsil etti. Milas–Bodrum yöresine özgü çökertme; kibrit inceliğinde kızarmış patateslerin üzerine yerleştirilen marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla servis ediliyor. TasteAtlas, bu yemeğin “özgün sunumuyla kebap kültürüne farklı bir yorum kattığını” vurguluyor.

İlk 10’daki ikinci Türk lezzeti ise 9’uncu sıradaki cağ kebabı oldu. Erzurum’un tescilli yemeği cağ kebabı, odun ateşinde yatay şişte ağır ağır pişen, özel terbiye edilmiş kuzu etiyle hazırlanıyor. İnce dilimlenen etler, çoğunlukla taze lavaş ve soğanla birlikte, sade ama iddialı bir sunumla servis ediliyor.

DÜNYANIN EN İYİ 10 YEMEĞİ

TasteAtlas’ın bu yılki listesinde ilk 10'a iki yemekle giren tek ülke Türkiye oldu. İlk 10 şöyle sıralandı:

1. Lechona – Kolombiya

2. Pizza Napoletana – İtalya

3. Picanha – Brezilya

4. Rechta – Cezayir

5. Phanaeng Curry (Panang köri) – Tayland

6. Asado – Arjantin / Uruguay

7. Çökertme kebabı – Türkiye

8. Rawon – Endonezya

9. Cağ kebabı – Türkiye

10. Tibs – Etiyopya

Liste, Latin Amerika’dan Kuzey Avrupa’ya, Asya’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyayı kapsarken; et ağırlıklı yemeklerin ve uzun pişirme teknikleriyle hazırlanan geleneksel tariflerin öne çıktığı görülüyor.

LİSTEYE GİREN DİĞER TÜRK YEMEKLERİ

Türk mutfağı, sadece çökertme ve cağ kebabıyla değil, toplam 7 yemekle “En İyi 100” listesinde temsil edildi.

TasteAtlas verilerine göre diğer Türk yemeklerinin sıralaması şöyle:

26. İskender kebap: Bursa’nın simge yemeği İskender; tereyağlı domates sosu, yoğurt, pideler ve ince kesilmiş döner etiyle, klasikleşmiş bir tabak sunuyor.

28. Kuzu şiş: Türkiye’de “şiş kebap” başlığında anılan kuzu şiş, özenli terbiyesi ve pişirme tekniğiyle öne çıkıyor. Basit görünen ama büyük ustalık isteyen bir ızgara klasiği.

47. Adana kebap: Coğrafi işaretle tescilli Adana kebap, baharatlı kıyma, özel şiş ve mangal ateşiyle bütünleşen kendine özgü tarzıyla, listede “en tanınmış kebaplardan biri” olarak anılıyor.

51. Hünkar beğendi: Kökeni Osmanlı saray mutfağına uzanan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcan püresi ve üzerinde sunulan et yahnisiyle “zarif ama güçlü” bir tabak olarak tanımlanıyor.

59. Islama köfte: Sakarya (Adapazarı) ile özdeşleşen ıslama köfte, et suyuyla ıslatılmış ekmekleri ve ızgarada birlikte pişen köfteleriyle, klasik köftenin sınırlarını genişleten bir yorum olarak listede yer buldu.

TÜRK MUTFAĞININ KÜRESEL VİTRİNİ GENİŞLİYOR

Son yıllarda lahmacundan baklavaya, dönerden mezelere pek çok yerel lezzet, uluslararası listelerde ve sosyal medyada sık sık kendine yer buluyor. TasteAtlas’ın son sıralaması da, Türk mutfağının yalnızca “sokak lezzetleri” ya da “turistik kebapçı” klişesiyle sınırlı olmadığını; bölgesel yemeklerin ve yerel tariflerin de dünya gastronomi haritasında güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor.