Gündem Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var
Gündem

Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Dünyanın en büyük terör oluşumu İsrail, ateşkese rağmen dünyanın gözüne baka baka Gazze'de soykırıma devam ediyor. Son 24 saatte sivillere saldırmayı sürdüren teröristler, 21 cana daha kıydı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 23 kişinin cansız bedeninin ve 83 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 21'inin ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 339'a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 574'e, yaralı sayısının da 871'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 756'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 946'ya yükseldiği aktarıldı.

1
Orhan

Girin karadan ve denizden. Ölümün soğukluğunu bu itlere hissetirin ki inlerinden kafalarını çıkartamasınlar .Yoksa bu eşkıyalar yarın Türkiye sınırlarında operasyona kalkacaklar. Gazze bizim ileri karakolumuz. Suriye bizim ileri karakolumuz. Farkına varamaz isek ciddi tehlike altındayız demektir.
