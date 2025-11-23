Hain teröristler yine saldırdı! Çok sayıda şehit var

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 23 kişinin cansız bedeninin ve 83 yaralının getirildiği, cenazelerden 2'sinin enkaz altından çıkarıldığı, 21'inin ise İsrail'in ateşkesi ihlal ederek düzenlediği yeni saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 339'a, enkaz altından çıkarılanların sayısının 574'e, yaralı sayısının da 871'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 69 bin 756'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 946'ya yükseldiği aktarıldı.