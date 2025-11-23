Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi...

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başaörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız hristiyan bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor.

Avusturya, 14 yaş altı kız öğrenciler için başörtüsü yasağı hazırlığında. Hükümet, örtünmeyi baskı sembolü olarak tanımlarken, Müslüman topluluklar tepki gösteriyor.

Avusturya’da yaklaşık 12 bin Müslüman kız öğrenci okullarda başörtüsü takıyor. Hükümet, bu örtünmeyi bir baskı aracı olarak değerlendiriyor. Ancak son kararı yargının vereceği düşünülüyor.

Avusturya’da 14 yaşın altındaki kız öğrenciler için başörtüsü yasağı giderek uygulamaya yaklaşmakta. Aile, Entegrasyon Bakanı Claudia Plakolm, kapsamlı biçimde revize edilen yasa tasarısının kısa süre içinde parlamentoda görüşüleceğini ve 2026/2027 eğitim yılında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.

Plakolm, bu tür bir örtünmenin dini bir zorunluluk olarak değil, kadınlar üzerinde baskı kuran bir eylem olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Bakan, “Kız çocukları utanç duygusu geliştiriyor, beden algıları bozuluyor, özgüvenleri zayıflıyor” dedi.

Yasa tüm okulları kapsayacak

Bakan Plakolm, yeni yasa tasarısının “çocuk esenliğini korumayı” hedeflediğini iddia ederek, 14 yaşına kadar çocukların kendi dini kararlarını veremeyeceğini savundu. Plakolm, “14 yaşından sonra bireyler dini olgunluğa erişiyor. Bu yaşa kadar kız çocuklarının özgürce gelişimlerini sürdürmeleri gerekiyor” dedi.

Hazırlanan düzenleme yalnızca devlet okullarını değil, özel İslam okullarını da kapsayacak. Böylece ülkedeki tüm eğitim kurumlarında 14 yaş altı kız öğrencilerin başörtüsü takması yasaklanacak.

Benzer bir yasa girişimi, ÖVP-FPÖ koalisyonu döneminde 2019’da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak bu kez hükümet kanadı, yeni düzenlemenin yasal zemininin sağlam olduğuna inanıyor. O dönemde yasa yaklaşık 3 bin kızı etkilerken, bugün sayının 12 bine ulaştığı bildirildi.

800 euro ceza verebilecekler

Yasak ihlali durumunda öncelikle ailelerle görüşme yapılacak. Son çare olarak 150 ila 800 Euro arasında para cezası uygulanabilecek. Avusturya İslam Cemaati ise tasarıya sert tepki gösterdi. Kurum, partilerin bu hamleyle çocukların yararını değil, siyasi çıkarlarını gözettiğini savundu. Yapılan açıklamada, “Amaç, İslam karşıtı atmosferden siyasi fayda sağlamak” denildi.

Önceki yasa iptal edilmişti

Avusturya’da 2019 yılında 10 yaş altındaki kız öğrencilerin başörtüsü takmasını yasaklayan bir yasa çıkarılmış, ancak 2020’de Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi “Müslüman öğrencileri hedef aldığı” gerekçesiyle anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmişti.