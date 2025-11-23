Dev şirket iflas etti: Ekonomik çöküşün eşiğinde! Resmi başvuruda bulundu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD merkezli lüks mücevher markası dev şLugano Diamonds & Jewelry, kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarının ardından dev şirket iflas etti.

ABD merkezli lüks mücevher markası Lugano Diamonds & Jewelry, kurucusuna yöneltilen dolandırıcılık suçlamalarının ardından iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvurarak yeniden yapılandırma sürecini resmen başlattı.

İflas başvurusunda, şirketin varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında, borçlarının ise 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında olduğu belirtildi. Lugano ayrıca, iflas sürecinde faaliyetlerini sürdürebilmek adına 12 milyon dolarlık borçlu finansmanı onay bekliyor. Bu fonun 10 milyon dolarlık kısmı şirkete yeni nakit kaynağı sağlayacak.

 

Şirketin geçici CEO’su Josh Gaynor, basın açıklamasında, “Sadık çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve topluluğumuza verdikleri sürekli destek için minnettarız. Tatil sezonuna yaklaşırken, müşterilerimize özel ve zamansız tasarımlar sunmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Lugano'nun iflas başvurusu, kurucu Moti Ferder’e yönelik yaz aylarında açılan çok sayıda dava sonrasında geldi. Los Angeles Times’ın haberine göre bu davalarda Ferder’in, zengin müşterilerle üçüncü taraf elmas satışları yaparak bu işlemleri yatırımcılardan gizlediği öne sürüldü. Dava belgelerinde, şirketin 2024 yılına ait gelir ve faaliyet kârının 470 milyon ve 180 milyon dolar olarak bildirildiği, ancak bu rakamların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

 

Mahkeme dosyalarına göre, “şirketin performansının abartılı gösterildiği” değerlendiriliyor. Lugano’nun Baş Yeniden Yapılanma Yetkilisi J. Michael Issa, “Şirket bu sürece hazırlıklı bir şekilde girdi. Yönetim ekibi ve danışmanlarla yakın çalışarak en iyi yolu belirlemeye kararlıyım” dedi.

Boston merkezli yatırım firması Enhanced Retail Funding, şirkete yönelik açılacak müzayede için ilk teklifi vererek başlangıç teklifi statüsünü kazandı. Satış süreciyle birlikte yeni bir alıcı bulunması hedefleniyor.

Yeniden yapılandırma süreci kapsamında Lugano, Londra’daki mağazasını kapatırken, Greenwich (Connecticut) ve Washington D.C.’deki mağazalarını da kapatmayı planlıyor.

