Öğretmen atamalarında son! Bir daha yapılmayacak

Dünya

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmen daha eğitim ordusuna katılacak. Bu, KPSS sistemiyle yapılan son atama olacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atamada en fazla kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenliği de en fazla kontenjan verilen branşlar arasında oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, resmi eğitim kurumlarında halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmen görev yapıyor.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branş, 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliği oldu. Özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği en fazla kontenjan ayrılan diğer branşlar arasında yer almayı başardı.

Bugün yapılacak atama ile öğretmen sayısı 1 milyon 49 bin 564'e çıkacak.

Mustafa

Millet çocuk yapmıyor siz hala öğretmen alıyorsunuz almayın artık yakında bir öğretmene bir öğrenci düşecek

Hikmet brbr

KPS DENİLDİ, Atı alan üsküdarı geçti. Branş öpretmeni oldu atanamadı. Neden, Branş ikinci plana kaldı. İng. Öğretnen adayı matemetik sorularıyla imtihan edildi. Matemetiği iyi olsn öğrenci diğer branşlara gitmez. Gecemizi gündüz yaptık emek verdik, kız çocuğu dedik okuttuk. Kendi iktidarımda çocuklara mahçup olduk. Bundan sonra ağzınızla kuş tutsanız dönüp bakmayacağım. Güvenim dip yaptı artık. Rabbim herşeyi bilendir.
