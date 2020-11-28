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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 271 bini aştı
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 271 bini aştı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:41:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Ölü sayısı 271 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 201 bin 377 artarak 13 milyon 458 bin 11'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 948 bini geçerken, toplam test sayısı 189 milyonu aştı. Ülkede en çok vaka 1 milyon 235 bin 838 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 190 binden fazla vakayla California ve 979 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 437 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 666 bini geçti. Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 364 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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