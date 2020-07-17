  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

ABD'de konut başlangıçları haziranda beklentiyi aştı

Ülkede konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,3 artışla 1 milyon 186 bine çıktı - Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı toparlanmayı sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 169 bin olması yönündeydi - İnşaat izinleri de haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 241 bine yükseldi ancak piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:53:07 -
ABD'de konut başlangıçları haziranda beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 17,3 artarak 1 milyon 186 bine, inşaat izinleri ise yüzde 2,1 artışla 1 milyon 241 bine yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 17,3 artışla 1 milyon 186 bine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle de mayıs ayında toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 169 bin olması yönündeydi.

Konut başlangıçları, mayıs ayında 1 milyon 11 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 4'lük azalış kaydetti.

İnşaat izinleri de haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 1 milyon 241 bine yükseldi.

Mayıs ayında 1 milyon 216 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 1 milyon 290 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İnşaat izinleri, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,5 azalış gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı