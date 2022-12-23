ABD’de Kongre baskınıyla ilgili nihai rapor yayınladı

Komite Başkanı Bennie Thompson, raporun ön kısmında, "Bu rapor, Donald Trump tarafından 2020 seçimlerini geçersiz kılmak ve yetki devrini engellemek için yürütülen çok yönlü girişimleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlayacak. Bu yılın başlarında yaptığımız duruşmalarda sunulan bilgilere dayanarak Trump'ın yerel düzeydeki yetkililerden Başkan Yardımcısı’na kadar seçmenlerin iradesini geçersiz kılmak ve kendisini görevde tutmak için yaptığı baskı hakkında yeni bulgular sunacağız.” ifadelerini kullandı.

Raporda, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, destekçilerinin Kongre binasına saldırmasını engellemek için harekete geçmediği ifade edildi.

Raporda, “6 Ocak'ın ana nedeni tek bir adamdı, eski Başkan Donald Trump. Birçok kişi onu takip etti. 6 Ocak olaylarının hiçbiri o olmasaydı gerçekleşmezdi." denildi.

Ayrıca 2020 Kasım seçimleri ile 6 Ocak baskını arasındaki iki ayda Trump ve yakın çevresinin, 2020 seçim sonuçlarının geçersiz kılınması için en az 200 farklı eylemde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Rapordaki bulguların, gerçekleştirilen binden fazla görüşmeden derlenen bilgilere, ve soruşturma süresince araştırmacılar tarafından elde edilen e-postalara, kısa mesajlara, telefon kayıtlarına ve 60'tan fazla federal ve eyalet mahkemesinin kararlarına dayandığı aktarıldı.

Demokratların liderliğindeki heyet ayrıca, Adalet Bakanlığı'na Trump hakkında yasal tavsiyelerde de bulundu.

İHA'nın aktardığına göre Trump ise sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, raporu "son derece partizan" ve "cadı avı" olarak nitelendirdi.