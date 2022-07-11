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Yerel ABD'de kimyasal tesiste patlama! Yaralılar var
Yerel

ABD'de kimyasal tesiste patlama! Yaralılar var

ABD, Illinois'deki bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 16:04:00 -
ABD'de kimyasal tesiste patlama! Yaralılar var

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Doğu St. Louis kentinde bulunan bir kimya tesisinde patlama meydana geldi. Yerel saatle 22.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından tesisin çeşitli noktalarında yangın çıktı. Olay yerine gelen yetkililer, tesisin içindeki bir tankın patladığını açıkladı.

Kazada yaşları 28 ile 32 arasında olan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin vücudunun yarısından fazlasında meydana gelen yanıklardan dolayı durumunun ağır olduğu açıklandı.

Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde araştırmalarına devam eden itfaiye ekipleri, tesiste kimyasal bir sızıntı olduğunu doğrularken detaylar paylaşılmadı.

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