  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan’da 24 kişi hayatını kaybetti! Demir yolu hattı yakınında korkunç patlama Savcı Sayan, Erdoğan sonrasına hazırlananlara seslendi: Sonunuzu iyi görmüyorum! CHP meydan savaşı... Kendinden geçen vekil demir kapıdan tırmandı! Şikayet eden de CHP’li şikayet edilen de! Taş atan da CHP’li taş yiyen de CHP’li CHP’de taş ve su şişeleri havada uçuştu! Kavgayı binadan dışarı atılan taşlar başlattı Filistin’i Tanıma Kararı’nı geri çekecek ve büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak Bu da ‘Goyim’ çıktı Boykota devam! Bayramınızı, katillerin ürünleriyle zehirlemeyin! CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi Siyonist medya: 'Ateşkes Netanyahu için büyük başarısızlık' CHP içindeki ‘gölge ağ’ ifşa oldu
Dünya ABD’de kimyasal felaket alarmı: Ekipler harekete geçti
Dünya

ABD’de kimyasal felaket alarmı: Ekipler harekete geçti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’de kimyasal felaket alarmı: Ekipler harekete geçti

California’da zehirli gaz yayma riski bulunan kimyasal tank nedeniyle alarm verildi. Yetkililer, yaklaşık 40 bin kişiyi kapsayan tahliye kararının ardından bölgede acil durum ilan etti.

ABD'nin California eyaletine bağlı Orange County bölgesinde, havacılık tesisinde kimyasal madde içeren tankta meydana gelen sızıntı riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

California Valisi Gavin Newsom, yaptığı açıklamada, GKN Aerospace tesisinde bulunan yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tankın, aşırı ısınmaya ve zehirli gaz yaymaya başladığını bildirdi.

Newsom, müdahaleye rağmen tehlikeli kimyasalların kontrolsüz şekilde salınmasına yol açabilecek ciddi felaket riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

 

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yerel otoritenin bu ölçekteki bir olayla başa çıkmakta yetersiz kaldığını ifade eden Newsom, bu nedenle Orange County bölgesinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Newsom, acil müdahale ve yardım çalışmalarını desteklemek üzere Ulusal Muhafızların görevlendirilebileceğini belirtti.

ABD basınındaki haberlerde, olay nedeniyle bazı okulların kapatıldığı ve bölgedeki ana yolların bir kısmının ulaşıma kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

 

40 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

California eyaletinde dün kimyasal tankta meydana gelen sızıntı sebebiyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri verilmişti.

Tel Aviv'de Panik: ABD-İran Müzakereleri İsrail'i Sarsıyor
Tel Aviv'de Panik: ABD-İran Müzakereleri İsrail'i Sarsıyor

Gündem

Tel Aviv'de Panik: ABD-İran Müzakereleri İsrail'i Sarsıyor

İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı
İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı

Dünya

İran'da kırmızı çizgi Hamaney! Pezeşkiyan, ABD anlaşması için reçeteyi yazdı

ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada
ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada

Gündem

ABD ve İran hattında kritik gelişme: 60 günlük mutabakat masada

Haydut Trump, Venezuela’yı kendi çiftliğine çevirdi! ABD askeri uçakları ülkede cirit atıyor
Haydut Trump, Venezuela’yı kendi çiftliğine çevirdi! ABD askeri uçakları ülkede cirit atıyor

Dünya

Haydut Trump, Venezuela’yı kendi çiftliğine çevirdi! ABD askeri uçakları ülkede cirit atıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23