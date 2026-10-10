Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular...
Portekiz Futbol Federasyonu, Norveç maçının ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'yu geçici olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Portekiz Futbol Federasyonu, Norveç maçının ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'yu geçici olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.
Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme yaşandı.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve yıldız futbolcunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını belirtildi.
Federasyonun açıklamasında, "7 Ekim 2026'da bildirilen olayların disiplin cezasıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturmaya ‘acil’ statüsü verilmiş ve oyuncunun geçici olarak men cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştır." denildi.
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