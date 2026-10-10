  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nostaljik oyuncak geleceğe taşındı: 69 yaşındaki Ali Rıza Dede çocuklara tel araba yapmayı öğretti Aksaray'da korkutan kaza: 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Azerbaycan İsrail ile anlaştı: Üretim başladı Herkes Ocak ayını bekliyor: Rashica'da fesih gündemi: Talip çıkma ihtimali düşük Tabut evler bir bir çöküyor: İstanbul acilen dönüşmeli Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği Türkiye’nin bu köyünde elektrik ve su resmen bedava: Herkes taşınmak istiyor Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular... Türkiye'de sadece iki tane bulunuyor: 60 milyon TL'lik araç tutkusu! Semptomatik olarak hastanın ağrısını... Çocuklar hastalığı birbirlerine daha kolay bulaştırabiliyorlar!
Spor
4
Yeniakit Publisher
Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular...

Portekiz Futbol Federasyonu, Norveç maçının ardından milli takım kampından ayrılan Cristiano Ronaldo'yu geçici olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.

#1
Foto - Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular...

Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular...

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve yıldız futbolcunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını belirtildi.

#3
Foto - Ronaldo artık kadro dışı: Federasyon açıkladı! Büyük sürprizi duyurdular...

Federasyonun açıklamasında, "7 Ekim 2026'da bildirilen olayların disiplin cezasıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturmaya ‘acil’ statüsü verilmiş ve oyuncunun geçici olarak men cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
Sağlık

Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlığına dair son derece kri..
YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve..
Trump'tan İran iddiası
Dünya

Trump'tan İran iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinme kapasitesini sona erdirdiklerini savundu.

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti
Gündem

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti

Sermaye piyasası soruşturmalarına ilişkin yanıltıcı açıklama yapan İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti geldi...
İBB davasında villa devri ve ödemeler tartışıldı: Ali Nuhoğlu savunma yaptı
Gündem

İBB davasında villa devri ve ödemeler tartışıldı: Ali Nuhoğlu savunma yaptı

İBB’ye ilişkin 436 sanıklı davanın 95. duruşmasında savunma yapan Ali Nuhoğlu, Sarıyer’deki iki villanın devri, Fatih Keleş’e gönderdiğini s..
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde konuştu: Adalet olmadan barış sağlanamaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası Adalet Zirvesi"nde konuştu: Adalet olmadan barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devletin en temel sorumluluğu adaleti tesis etmektir. Adalet küresel barışı temin etmek için de vardır...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23