Utanç tablosu: Gazze'ye atılan bombaların gücü 6 nükleer bombaya eşdeğer!

BM Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi'nde giderek ağırlaşan insani felakete ilişkin uyarıda bulundu.

Albanese, kuşatma altındaki Filistinlilerin devam eden bombardımanlar, hastalıkların yayılması, yetersiz beslenme ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle “yavaş yavaş ölümle” karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Gazze savaşının üçüncü yıl dönümünde Tunus'un başkentinden yaptığı açıklamada Albanese, Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkımın kelimelerle tarif edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi. Soykırımcı israilin aralıksız bombardımanlarının enkazı toza dönüştürdüğünü ve bölge halkının güvenli barınaklardan mahrum bırakıldığını belirtti.

Albanese, kendi tahminlerine göre savaş boyunca Gazze Şeridi'ne atılan bombaların toplam patlayıcı gücünün altı nükleer bombanın gücüne eşdeğer olduğunu ifade etti. Yerleşim bölgeleri ve altyapıda meydana gelen geniş çaplı yıkıma rağmen saldırıların devam ettiğini söyledi.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinin verilerine göre israil ordusu, savaş yılları boyunca Gazze Şeridi'ne yaklaşık 223 bin ton bomba attı. Bu saldırılar sonucunda 74 binden fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 157 bin kişi yaralandı ve binlerce kişiden ise hala haber alınamıyor.

Albanese, Gazze'deki gelişmelerin sonuçlarına ilişkin aylar ve yıllar önce yaptığı uyarıların bugün Filistinlilerin her gün mücadele etmek zorunda kaldığı bir gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Gazze'deki kuşatmanın sürmesi ve yaşam için hayati önem taşıyan altyapının giderek azalması nedeniyle durumun kötüleşmeye devam ettiğini vurguladı.

Hastalıkların yayılması ve yetersiz beslenmenin bölge halkının çektiği acıları daha da artırdığını ifade eden Albanese, sağlık sektörünün çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi.

Ayrıca giderek artan ihtiyaçların karşılanabilmesi için Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım ulaştırılamadığını, buna karşın yaşanan felaketi sona erdirecek siyasi bir çözüm ufkunun da bulunmadığını kaydetti.

BM Özel Raportörü, yerinden edilen Filistinlilerin durumuna da değinerek, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki geniş bölgelerden halkın zorla göç etmek zorunda bırakıldığını belirtti.

Refah kentinin neredeyse tamamen yıkıldığını söyleyen Albanese, yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin toplam yüzölçümünün yüzde 30'undan daha küçük bir alana sıkıştırıldığını ifade etti.

ABD'nin baskılarına işaret eden BM Özel Raportörü, bu baskılar nedeniyle Senegal ve Kolombiya gibi ülkelerin, israilin uluslararası hukuk ihlallerine karşı devletlerin çabalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan Lahey Grubu'ndan ayrıldığını söyledi.

Albanese, “intikam mantığıyla” hareket eden yönetim altında ABD'ye karşı durmanın daha da zorlaştığını belirtti.