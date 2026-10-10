Ekrem’in beslemeleri belgelere rağmen yalanlarında ısrar ediyor! Kalemlerinden iftira akıyor

Bağımsız yargı fon skandalına karışanlara yönelik soruşturmayı titizlikle sürdürüp, ekonomi yönetimi aldığı tedbirlerle krizin yaralarını sarmaya çalışırken, fondaş medya ve uzantısı sosyal medya trolleri, yalan haberlerle krizi derinleştirip hükümeti yıkmanın peşine düştü. İBB davasında hazırlanan iddianamede ortaya konulan “Ekosistem” tarafından beslendiği bildirilen yayın organları, günlerdir yaptıkları yayınlarla adeta bozgunculuk ve beşinci kol faaliyetine girişti. Tek merkez tarafından yönlendirildiğini ispatlarcasına günlerdir aynı konuları benzer manşetlerle işleyen fondaş medya, Bakanlar Ömer Bolat ve Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelik iftiraları manşete taşıyarak algı çalışmasına soyundu.

İFTİRALAR MANŞETLERDE

Mezhepçi Birgün Gazetesi, kapak manşeti yaptığı fon iddialarını verirken Bolat, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz ve Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Usame Erdoğan’ın fotoğraflarına yer vererek hedef gösterdi. Cumhuriyet, “Komisyon reddedildi” manşetiyle çıkarken, ‘Kimler işlem yaptı?’ başlığının altına Bolat ve Göktaş’a yönelik iftiraları sürdürdü. Sözcü Gazetesi de fon “Birileri çalıyor, birileri batırıyor” manşetiyle Bolat ve Göktaş’ın fotoğraflarını kullanarak algı yaptı. Korkusuz Gazetesi de Bolat ve Göktaş’ın fotoğraflarını manşetten vererek “Fona 2 bakanın daha ismi karıştı” manşetiyle YP’li Ümit Özlale’nin iftiralarını servis etti. Nefes Gazetesi de Özlale’nin iddialarına yer verirken, Bolat ve Göktaş’ın fotoğraflarını kapaktan vererek algı yaptı. FETÖ firarisi Burak Akbay’a ait Sözcü TV de İsmail Saymaz ile programa çıkan Murat Ağırel, Bolat’a yönelik iddiaları sıralarken, arayıp ulaşamadığını iddia eden Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından telefonunun ekran görüntülerini paylaşarak, Ağırel’in kendisiyle görüşmediğini ortaya koydu.

FETÖ MASKELİ SİYONİST LOBİ

Konuyu Akit’e değerlendiren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise şunları söyledi: “Bu operasyonun arkasında FETÖ maskeli Siyonist lobi var. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Dikkat ederseniz dört kurumu hedef alıyorlar. Cevdet Yılmaz’ı hedef alarak devleti temsil eden Cumhurbaşkanı’na saldırıyorlar. Ömer Çelik’i hedef alarak iktidar partisini ve hükümete saldırıyorlar. Ömer Bolat’a saldırarak ülke ekonomisini hedef alıyorlar. Mahinur Özdemir Göktaş ile hem temsil ettiği aile yapımızı hem de başörtüsü ile inanan kesimi hedef alıyorlar. Bu saldırıları gündeme taşıyan medyanın yaptığı ise tabi ki gazetecilik değil adeta bir beşinci kol faaliyetidir. Bunlar halkın haber alma hürriyeti kisvesi altında toplumu ifsat etmeye, devletin dinamiklerine zarar vermeye çalışıyorlar. Zaten hedef aldıkları dört isme bakıldığı zaman amaçları da ortaya çıkıyor. O gazeteler ve televizyonlar birer piyondur. 40-50 yıldır o yapıyı bilirim. Geçmişte de bazı medya organları bu tür operasyonlarda kullanılırdı. Şimdi de kontrol ettikleri yayın organları vasıtasıyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar. Bu tür yayınlarla Sayın Cumhurbaşkanını ve devletin birliğini hedef alıyorlar.”

FON ELLERİNDE PATLADI

Araştırmacı Yazar Haluk Özdil de şunları dile getirdi: “Fondaş medya bu fon krizini büyütmek için elinden geleni ardına koymuyor. Bir ülkenin nasıl parçalanmak istendiğini net olarak gösteren kanıtlarla karşı karşıyayız. Ülkemizde bir beşinci kol faaliyeti sürüyor. 70’li yıllarda gördüm, 80’de gördüm, 90’larda gördüm. O zaman da medya kullanılıyordu. Medyanın bir kesimi ki bir de vesayetçi kesim vardı biliyorsunuz. Onların emirleri önce o dönemin en büyük gazetesi olan Hürriyet’te bir duyuru biçiminde yer alır. Ardından darbe gelirdi. Ya da hükümet istifa etmek zorunda kalırdı. Bunların hepsinin temeli gene aynı şekilde Amerika’dan yönlendiriliyordu. Şu anda da söz geçiremedikleri Türkiye’ye karşı bir beşinci kol faaliyeti sürüyor. Bir kısmını ekonomik darbeler meydana getirir. Biz bunu geçmişte banker ve banka iflaslarıyla görmüştük. Şimdi fonlar üzerinden bir operasyon çekiliyor. Borsayı çökertmeye gittiler. Yani bir anda şu ana kadar halkın çektiği bütün tasarruf paketleri, sıkıntılar, alınan kararlar hepsi çöp olacaktı. Bir anda belki de yüzde 400-500 gecelik faizleri görebilirdik. Bu kadar korkunç bir hamle yaptılar ama anında önlemler sayesinde olay çok yumuşak geçiştirildi. İyi tarafı da şu oldu ‘Kim yolsuzluk yaparsa yapsın, benden ya da ondan diye ayırmam, cezasını veririm’ mesajı halka net iletilmiş oldu. Fon krizi tam bir beşinci kol faaliyetiydi. Türk ekonomisine ağır saldırı yapıldı. Bana göre kolay şekilde engellendi. Özellikle bu küçük yatırımcının bir ay içinde parasının ödeneceğine yönelik karar bir anda ortalığı rahatlattı. Böylelikle ellerinde patladı planları. Fondaş medya onun acısını yaşıyor. Çünkü sonuç alamadılar. Olay bu.”