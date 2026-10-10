Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNE ORTAK OLUYORUZ": Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, temmuz ayında yaşanan olumsuzlukların ardından zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem Ladik’te hem Havza’da hem burada zarar gören üreticilerimizin zararlarına bir nebze olsun destek olma gayretiyle bugün bir aradayız. Bu yatırım sadece destek olarak değil, üreticimizin emeğine ortak olmak için de gerçekleştiriliyor" dedi. Proje kapsamında Vezirköprü’de 844 üreticiye 15 bin 671 dekar alan için 207 ton gübre desteği sağlandığını aktaran Doğan, Havza’da 510 üreticiye 6 bin 992 dekar alan için 95 ton, Ladik’te ise 403 üreticiye 13 bin 585 dekar alan için 175 ton gübre desteği verileceğini kaydetti. Toplamda 36 bin 248 dekar alanda kullanılmak üzere 477 ton gübrenin üreticilere ulaştırılacağını ifade etti. Üreticilere yönelik desteklerin tohum ve gübreyle sınırlı olmadığını dile getiren Doğan, sebze fidesi, çilek fidesi, yem bitkisi tohumu ve arıcılık ekipmanları gibi farklı alanlarda da desteklerin sürdüğünü söyledi.