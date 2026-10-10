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Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

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IHA Giriş Tarihi:

Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

Samsun’un Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde 1.757 üreticiye, 21 bin dekar alanda kullanılmak üzere yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu ile 477 ton gübre desteği sağlandı; gübreler yüzde 100 hibe olarak teslim edildi.

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Foto - Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) , Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Vezirköprü ilçesinde tohum ve gübre teslim töreni düzenlendi. Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

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Foto - Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

"ÜRETİCİMİZİN EMEĞİNE ORTAK OLUYORUZ": Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, temmuz ayında yaşanan olumsuzlukların ardından zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem Ladik’te hem Havza’da hem burada zarar gören üreticilerimizin zararlarına bir nebze olsun destek olma gayretiyle bugün bir aradayız. Bu yatırım sadece destek olarak değil, üreticimizin emeğine ortak olmak için de gerçekleştiriliyor" dedi. Proje kapsamında Vezirköprü’de 844 üreticiye 15 bin 671 dekar alan için 207 ton gübre desteği sağlandığını aktaran Doğan, Havza’da 510 üreticiye 6 bin 992 dekar alan için 95 ton, Ladik’te ise 403 üreticiye 13 bin 585 dekar alan için 175 ton gübre desteği verileceğini kaydetti. Toplamda 36 bin 248 dekar alanda kullanılmak üzere 477 ton gübrenin üreticilere ulaştırılacağını ifade etti. Üreticilere yönelik desteklerin tohum ve gübreyle sınırlı olmadığını dile getiren Doğan, sebze fidesi, çilek fidesi, yem bitkisi tohumu ve arıcılık ekipmanları gibi farklı alanlarda da desteklerin sürdüğünü söyledi.

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Foto - Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

"SAMSUN’DA TARIMSAL ANLAMDA MÜTHİŞ BİR ÜRETİM VAR": Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise kentteki üreticilerin tarıma önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Her alanda bir üretim söz konusu olduğu gibi tarım anlamında da bu şehirde müthiş bir üretim var. Bu şehrin çok çalışkan üreticileri var. Ben bu vesileyle tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu. Üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Yılmaz, yaşanan afetin ardından üreticilerin yaralarını sarmak amacıyla valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde proje geliştirildiğini anlattı.

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Foto - Samsun'da çiftçilere yüzde 100 gübre ve tohum desteği

Dağıtılan sertifikalı buğday tohumlarıyla verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, Samsun’da işlenebilir tarım alanlarının yüzde 26’sında buğday ekildiğini ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasıyla üretimin artırılabileceğini ifade etti. Kanola üretiminin de kentte önemli ölçüde arttığını kaydeden Yılmaz, 2022 yılında yaklaşık 700 dekar olan ekim alanının bugün 20 bin dekarın üzerine çıktığını söyledi. Kanolanın yağ sanayisi açısından önemli bir ham madde olduğunu vurgulayan Yılmaz, Samsunlu üreticilerin yağ bitkileri ihtiyacının karşılanmasına katkı sunduğunu dile getirdi. Projenin yaklaşık 33 milyon liralık bütçeye sahip olduğunu belirten Yılmaz, bunun 17 milyon 282 bin 160 liralık kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ve gübrelerin üreticilere yüzde 100 hibeyle teslim edildiğini kaydetti. Yılmaz, desteklerin üretimin artırılması ve üreticilerin güçlendirilmesi amacıyla devam edeceğini sözlerine ekledi. Programda ayrıca Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de konuşma yaptı. Üreticilere tohum dağıtımı ile program son buldu.

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