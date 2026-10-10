Bu ne yaman çelişki Özgür! Dün başka bugün başka

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in borsa ve fon soruşturmalarına ilişkin farklı dönemlerde yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

İstanbul, Bursa, Adana, Antalya, Bolu ve Uşak’ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan isimlere destek veren Özel, son olarak fon soruşturması üzerinden hükûmeti ve ekonomi yönetimini hedef aldı.

Ancak Özel’in, borsadaki olağan dışı hareketlerin araştırılması amacıyla 2025 yılında başlatılan soruşturmaya sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.

BORSADAKİ HAREKETLİLİK MERCEK ALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Şubat 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da yaşanan olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerini incelemeye aldı.

Soruşturma kapsamında 26 Şubat 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yazı gönderildi. Piyasadaki hareketliliğin makul ekonomik veya finansal gerekçelerle açıklanıp açıklanamayacağının araştırılması istendi.

BİST pay piyasasındaki olağanüstü hareketlerin piyasalarda güven, açıklık ve istikrarı bozabilecek nitelikte olabileceğine dikkat çekilirken, piyasanın işleyişini bozabilecek manipülatif eylemlerde bulunduğu değerlendirilen kişilerin işlemleri de inceleme kapsamına alındı.

ÖZEL “AKIL TUTULMASI” DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞ

Özgür Özel ise 25 Şubat 2025 tarihinde TBMM'deki grup toplantısında, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alarak borsaya ilişkin soruşturmayı eleştirmişti.

Özel, Gürlek için, “Ne gazeteci bıraktı ne siyasetçi ne akademisyen. En son borsaya da el attılar” ifadelerini kullanmıştı.

Borsada yaşanan gelişmelerle SPK'nın ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Özel, savcılığın devreye girmesine tepki göstermiş ve şöyle konuşmuştu:

“Borsada bir şey varsa SPK devreye girer, araştırmayı yapar. Bir suç varsa o suç hakkında da gider savcılığa suç duyurusunda bulunur.”

Özel, borsadaki fiyat hareketliliğine ilişkin soruşturmayı da “Tam bir akıl tutulması ile karşı karşıyayız” sözleriyle eleştirmişti.

FON SORUŞTURMASINDA BU KEZ HESAP SORDU

Aradan geçen sürede fon soruşturmasının gündeme gelmesinin ardından Özel'in söylemi değişti.

Özel bu kez, “Kamunun hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşması, sistematik risklerin ortadan kaldırılması, tekrarının engellenmesi, sorumluların hesap vermesi lazım” açıklamasını yaptı.

Borsadaki olağan dışı hareketlere ilişkin savcılık soruşturmasını 2025 yılında eleştiren Özel, fon dosyasının ardından ise hükûmeti hedef alarak, “Vatandaşın yatırımlarına çöküldü, borsadaki kayıp 3,5 trilyon. Asrın vurgununun tam göbeğindeler” ifadelerini kullandı.

DÜN “AKIL TUTULMASI”, BUGÜN “HESAP VERİN”

Özel'in iki farklı dönemde yaptığı açıklamalar yan yana getirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı.

Borsadaki şüpheli hareketlerin savcılık tarafından soruşturulmasına karşı çıkan Özel'in, fon dosyasının ardından bu kez sorumluların ortaya çıkarılmasını ve hesap vermesini istemesi “Bu ne yaman çelişki Özgür!” dedirtti.

Özel'in, partisinin belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmalarını ise siyasi operasyon olarak nitelendirerek belediye başkanlarına sahip çıkması da tartışmaların bir başka boyutunu oluşturdu.

Özel son açıklamasında, “Bize dünya kadar iftira attın, 2 kuruş bulamadın, biz senin bakanında 2 milyar lira ispatladık” sözleriyle iktidarı hedef aldı.

Bir tarafta borsaya yönelik savcılık soruşturmasına “akıl tutulması” diyerek karşı çıkan, diğer tarafta fon soruşturmasında kamunun doğru bilgilendirilmesini ve sorumluların hesap vermesini isteyen Özel'in değişen söylemi, siyasetteki çelişki tartışmasını beraberinde getirdi.