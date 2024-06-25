  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de kanlı baskın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

ABD'de kanlı baskın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-06-25 23:03:00 -
ABD'de kanlı baskın! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Las Vegas kentinde bir apartmanda düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde bir apartmanda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4’ü kadın 1’i erkek 5 kişi hayatını kaybetti, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Polis, saldırıyla ilgili 57 yaşındaki Eric Adams adlı şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelinin iki farklı daireye silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23