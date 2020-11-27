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Dünya ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1246 artarak 269 bin 650'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:54:00 -
ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 108 bin 770 artarak 13 milyon 256 bin 634'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1246 artarak 269 bin 650'ye çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 852 bini geçerken, toplam test sayısı 187 milyonu aştı. Ülkede en çok vaka 1 milyon 231 bin 253 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 174 binden fazla vakayla California ve 961 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 389 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 658 bini geçti. Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 325 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 204 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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