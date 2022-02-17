ABD'de ithalat fiyatları en yüksek seviyede!
Amerika Birleşik Devletleri'nde ithalat fiyat endeksi, Ocak'ta aylık yüzde 2 ile 2011'den bu yana en yüksek artışı kaydederken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,9 ile rekor seviyede yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.
Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 arttı.
Beklentilerin üzerinde artış gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,3 artması öngörülüyordu.
Nisan 2011'den bu yana en yüksek artışı gösteren ithalat fiyat endeksi, geçen yıl Aralık'ta yüzde 0,4 azalmıştı. İthalat fiyat endeksi, Ocak'ta bir önceki yılın aynı dönemine ise yüzde 10,8'lik yükseliş kaydetti.