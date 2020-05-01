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Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları martta beklentiyi aştı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:08:09 -
ABD'de inşaat harcamaları martta beklentiyi aştı

WASHINGTON (AA) - ABD'de inşaat harcamaları, mart ayında yüzde 0,9 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları martta bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,5 azalması yönündeydi.

Beklentiyi aşan inşaat harcamalarında, kamu inşaat projelerine yönelik yatırımlardaki artışın etkili olduğu belirtildi.

Bu arada, şubat ayı inşaat harcamalarındaki azalış yüzde 1,3'ten yüzde 2,5'e revize edildi.

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