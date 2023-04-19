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Gündem ABD'de bir ilk yaşandı! Tarihinde ilk kez o belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti! Herkes şaşkın
Gündem

ABD'de bir ilk yaşandı! Tarihinde ilk kez o belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti! Herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-04-19 22:46:00 - 2023-04-19 22:52:25
ABD'de bir ilk yaşandı! Tarihinde ilk kez o belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti! Herkes şaşkın

ABD'de ilk kez bir belediye Ramazan Bayramı'nı resmi tatil ilan etti: ABD'nin Michigan eyaletinin bir belediyesinde Müslümanlar, ilk defa Ramazan Bayramı'nın birinci gününü resmi tatil yaparak geçirecek. ABD'de ilk kez yaşanan bu gelişmeyi ise 2021'de seçilerek Dearborn'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Lübnan asıllı Abdullah Hammoud duyurdu.

ABD'nin Michigan eyaletinin bir belediyesinde Müslümanlar, ilk defa Ramazan Bayramı'nın birinci gününü resmi tatil yaparak geçirecek.

Michigan'daki Dearborn kenti Belediye Başkanı Abdullah Hammoud, yerel medyaya verdiği demeçte, "İlk defa bir belediye Ramazan Bayramı'nı tatil ilan ediyor ve sizin inancınız da diğerleri gibi resmen tanınmış oluyor. Sanırım bu çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

2021'de seçilerek Dearborn'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Lübnan asıllı Hammoud, Müslüman toplumunun bu bayramda ilk defa, "doğup büyüdüğü bu şehrin bir parçası olduğunu hissedeceğini" ifade etti.

Alınan kararla, ABD'de ilk kez bir belediyenin tüm çalışanları Ramazan Bayramı'nın ilk günü ücretli izin hakkına sahip olurken 21 Nisan Cuma günü şehirde belediye binasıyla birlikte mahkeme ve kütüphaneler gibi resmi kurumların da kapalı olacağı belirtildi.

- Belediyede Ramazan Bayramı ilk kez festival havasında kutlanacak

Ayrıca bayramın ikinci gününde, Dearborn Belediyesinin himayesinde ücretsiz Ramazan Bayramı festivali düzenleneceği duyuruldu.
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Dearborn, ABD'de en kalabalık Müslüman nüfusun olduğu şehir olarak tanınıyor ve 110 bin civarındaki nüfusunun yaklaşık yarısının Arap kökenli olduğu biliniyor.

Ramazan Bayramı ABD'de her geçen yıl daha çok kabul görürken New York ve New Jersey gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bazı eyaletlerde bayramın ilk günü okullar tatil ediliyor.

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi de bir süredir bayramın ilk gününü kapalı geçiriyor.

 

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