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Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları Kovid-19'un etkisiyle martta azaldı

Ülkede ikinci el konut satışları, Kovid-19 salgınının etkisiyle martta aylık yüzde 8,5 azalarak 5,27 milyona geriledi - Kasım 2015'ten bu yana en büyük düşüşü gösteren ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 8,1 azalışla 5,3 milyon olması yönündeydi

2020-04-21 17:42:22 -
ABD'de ikinci el konut satışları Kovid-19'un etkisiyle martta azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ikinci el konut satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisiyle martta aylık yüzde 8,5 azalarak 5,27 milyona geriledi.

National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, martta aylık yüzde 8,5 azalarak 5,27 milyona düştü.

Kasım 2015'ten bu yana en yüksek düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların yüzde 8,1 azalışla 5,3 milyon olması yönündeydi.

Ülkede ikinci el konut satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış kaydetti.

Ortalama ev fiyatları ise martta yıllık bazda yüzde 8 artarak 280 bin 600 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, Kovid-19 salgınının etkisiyle bu dönemde konut satışlarının azalmasını beklediklerini bildirdi.

Yun, gelecek aylarda da konut satışlarında azalma beklendiğini ancak konut fiyatlarının artacağını kaydetti.

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