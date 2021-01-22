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Teknoloji ABD'de İHA fiyaskosu! Pentagon'dan açıklama geldi
Teknoloji

ABD'de İHA fiyaskosu! Pentagon'dan açıklama geldi

Pentagon, ABD'nin yeni nesil İHA'sı 5GAT'ın yere çakıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:07:00 - 2021-01-22 10:16:46
ABD'de İHA fiyaskosu! Pentagon'dan açıklama geldi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), beşinci nesil hedef İHA 5GAT’nin ilk uçuş testi sırasında düştüğünü bildirdi.

2020'nin Eylül ayı sonlarında Sierra firması, Utah'taki ABD ordusuna ait askeri bir havaalanında hedef İHA’nın prototipinin yer testlerini gerçekleştirdi. Yer testleri sırasında tüm yerleşik 5GAT sistemlerinin çalışmasının kontrol edildiği ve ardından kalkış hızına yakın bir hızda havaalanı çevresinde 24 turu tamamladığı bildirilmişti.

Pentagon’un Operasyonel Test ve Değerlendirme Ofisi’nin yayınladığı rapora göre 5AGT’nin birinci prototipi, Ekim ayının sonunda gerçekleştirilen ilk uçuş testi sırasında düştü. İHA’nın düşüş nedeni ise açıklanmadı.

5GAT İHA, havadan havaya, satıhtan havaya silah testlerinin değerlendirmesi, yer kuvvetleri eğitimi ve beşinci nesil tehdide yönelik taktiklerin, tekniklerin ve prosedürlerin geliştirilmesinde kullanılmak için geliştiriliyor. İHA'nın gövdesinin yüzde 95’inde kompozit malzeme kullanılırken maksimum kalkış ağırlığının 4,4 ton olduğu biliniyor.

Kaynak: Star.com.tr

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