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ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi iptal

ABD’nin bazı bölgelerinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Boston Logan Havalimanı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 5 bine yakın uçuş iptal edildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 06:16
ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi iptal

Ulusal Hava Durumu Servisi, Missouri eyaletinin güneydoğusundan Main eyaletinin kuzeyine kadar 15 eyaleti etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Arizona Phoenix'ten kalkan ve 129 yolcusu bulunan United Airlines'a ait bir uçak, Chicago O'Hare Uluslarası Havalimanına inmeye çalışırken kaygan zeminden dolayı pistten çıktı. Yetkililer, olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.

Kansas'ta kar temizleme aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, Missouri'deki 55 nolu otobanda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Hava durumu haberleri sunan Weather Channel'a göre, New England eyaletinde kar kalınlığı 60 santimetreyi, New York'un kuzey kesimlerinde de 30 santimetreyi buldu. Bu akşam hava sıcaklığının da eksi 35 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden Dan Hofmann, kar fırtınası ve soğuk havanın, kutuplardan gelen yüksek basınç ile güneyden gelen alçak basıncın çarpışmasından kaynaklandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından, kar fırtınasının kapladığı alanın büyüklüğüne vurgu yaparak, Amerikalıları dikkatli olmaya çağırdı ve "Sistemin (kar fırtınasının) büyüklüğü şaşırtıcı. Şu anda o eski güzel küresel ısınmanın birazına sahip olmak kötü olmazdı!" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 06:16
  1. abd
  2. kar
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