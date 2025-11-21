  • İSTANBUL
Dünya ABD'de federal yargıç, Trump'ın isteğini onaylamadı
Dünya

ABD'de federal yargıç, Trump'ın isteğini onaylamadı

AA
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de federal yargıç, Trump'ın isteğini onaylamadı

Federal Yargıç Jia Cobb, Trump yönetiminin başkent Washington’a Ulusal Muhafız konuşlandırma kararını “yetki aşımı” olarak değerlendirerek durdurdu. Kararın yürürlüğe girmesi 11 Aralık’a ertelendi.

ABD'de federal yargıç, Donald Trump yönetiminin başkent Washington'da "güvenliği artırmak" amacıyla Ulusal Muhafız konuşlandırmasını durdurma kararı verdi.

Bölge Yargıcı Jia Cobb, aldığı kararla Trump yönetiminin Washington'da Ulusal Muhafız kullanımını durdurmaya yönelik bir adım attı.

Yargıç Cobb, Trump yönetiminin "yetki sınırlarını aştığına" ve şehrin sivil yetkililerinden talep olmamasına rağmen asker göndererek "yasalara aykırı davrandığına" hükmetti.

Cobb, Trump'ın "başkomutan" olarak Ulusal Muhafızlar üzerinde yetkiye sahip olduğunu ancak bu yetkiyi tamamen kendi başına kullanmasının "yetki sınırlarını aşma" anlamına geldiğini belirtti.

ABD'li yargıç, kararına gerekçe olarak, Trump'ın ilgili yetkilerini çok geniş yorumlanmasının, Kongre'nin Ulusal Muhafızları yönetmedeki rolünü ortadan kaldıracağına karar verdi.

Yargıç, ayrıca Trump yönetimine temyiz başvurusunda bulunma fırsatı vermek amacıyla, kararının yürürlüğe girmesini 11 Aralık tarihine kadar ertelediğini kaydetti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açıldı, yasal süreç devam ediyor.

