ABD’de dolunay böyle görüntülendi
ABD’nin New York kentinde dolunay hızlandırılmış teknikle görüntülendi.
ABD'nin New York kentinde dolunayın Özgürlük Heykeli'nin arkasından yükselişi, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.
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ABD’nin New York kentinde dolunay hızlandırılmış teknikle görüntülendi.
ABD'nin New York kentinde dolunayın Özgürlük Heykeli'nin arkasından yükselişi, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.
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