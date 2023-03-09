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Dünya ABD’de dolunay böyle görüntülendi
Dünya

ABD’de dolunay böyle görüntülendi

ABD’nin New York kentinde dolunay hızlandırılmış teknikle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 09:00:00 -

ABD'nin New York kentinde dolunayın Özgürlük Heykeli'nin arkasından yükselişi, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

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