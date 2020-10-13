  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın "Senato için yarışıyorum" açıklaması gündem oldu
Aktüel

ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın "Senato için yarışıyorum" açıklaması gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump: - "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 01:37:46 -
ABD'de Demokrat başkan adayı Biden'ın "Senato için yarışıyorum" açıklaması gündem oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi ülkede gündem oldu.

Biden, Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Biden'ın Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamaması da aynı gün içinde eleştirildiği ikinci konu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise rakibine Twitter üzerinden yüklenerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım." eleştirisinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.
Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın yine uyardı: Sakın satmayın

Ekonomist ve stratejist Kaan Sarıaydın, altın alacaklara ve halihazırda toprağa bulunanlara kritik bir uyarı yaptı.
Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın
Gündem

Süleyman Soylu'dan sert tepki: Kötü yola düşmüşsün Allah kurtarsın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ODA TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine sert tepki ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay