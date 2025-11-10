  • İSTANBUL
Dünya ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti
Dünya

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bir iş yerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan da intihar etti. Silahlı saldırı ülkede bireysel silahlanmayı yeniden gündeme getirdi.

ABD bir kez daha silahlı saldır olayı ile karşı karşıya. Sık sık ülkenin dört bir yanından silahlı saldırı haberleri ile sarsılan ABD’liler yeni bir şok daha yaşadı.

Texas eyaletindeki silahlı saldırı olayı gerçekleşti. San Antonio Polis Departmanından dün yapılan açıklamaya göre, San Antonio kentindeki bir peyzaj malzemeleri şirketinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

SALDIRGAN 21 YAŞINDA

Saldırganın, 3 iş arkadaşını vurması üzerine panikleyen çalışanlar binadan dışarı çıktı.

Ekipler, olayı soruşturmak için bölgeye intikal ettikten birkaç saat sonra saldırganın cansız bedenini buldu.

İntihar ettiği anlaşılan saldırganın, 21 yaşındaki Jose Hernandez Galo olduğu tespit edildi.

Yetkililer, olayın rastgele bir saldırı olmadığını ancak saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Sık sık yaşanan silahlı saldırı olayları nedeniyle ülke genelinde bireysel silahlanma konusu bir kez daha gündeme geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
