ABD'de büyük patlama! Bölge abluka altında
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 150 yıllık ‘Energy Solutions’a ait rafineride büyük patlama meydana geldi.21 Haziran 2019 Cuma 14:43
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan bir gaz rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.
ABD'nin Pennsylvania (Pensilvanya) eyaletinin Philadelphia şehrinde bir gaz rafinerisinde sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki Philadelphia Energy Solutions rafinerisinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı.
Yerel basında çıkan haberlerde patlamada henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Bölgeye gelen acil durum ekipleri çalışmalara başladı ve bölgeye giden yollar kapatıldı.
‘Energy Solutions’a ait rafinerinin 150 yıldan fazla süredir de faaliyette olduğu kaydedildi.
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