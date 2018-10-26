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ABD'de bombalı paket paniği! 11. paket bulundu...

Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3 gün içerisinde önde gelen Demokrat figürlere gönderilen 10 bombalı paketin ardından bugün Senatör Booker adına gönderilmiş 11. paket Florida'da bulundu

26 Ekim 2018 Cuma 16:01
ABD'de bombalı paket paniği! 11. paket bulundu...

ABD'de son 3 gün içerisinde Demokratların önde gelen isimleri ve CNN'e gönderilen 10 bombalı paketin ardından 11. şüpheli paket olayı yaşanıyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'li senatör Booker adına gönderilmiş 11. şüpheli paket Florida'da bulundu.

Daha önce son 3 gün içerisinde aralarında Barack Obama, Hilary Clinton, Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin bulunduğu kişilere bombalı paketler gönderilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:01
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