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Dünya ABD'de bir lunaparkta çocuk yere çakıldı! +18 görüntüler böyle yayınlandı
Dünya

ABD'de bir lunaparkta çocuk yere çakıldı! +18 görüntüler böyle yayınlandı

ABD'nin Orlando eyaletinde bir lunaparkta 'serbest düşüş' isimli eğlence makinesinden düşen 14 yaşındaki çocuk öldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:34:00 - 2022-03-26 11:40:46

Yetkililer, bir gencin, 131 metre yüksekliğe çıkabilen Orlando Free Fall makinesinden düştükten sonra aldığı yaralardan dolayı öldüğünü söyledi.

Perşembe gecesi, 14 yaşındaki bir çocuğun, yolcuları 430 fit havaya taşıyan Orlando eğlence parkında, saatte 70 mil hızla yere düştükten sonra öldüğünü söyledi.

Cuma günü, Orange County Şerif departmanı çocuğun Missouri'den Tire Sampson olduğunu tespit etti. Departman, çocuğun Florida'yı başka bir aileyle ziyaret ettiğini söyledi.

Şerif departmanı yaptığı açıklamada, memurların, Orlando'daki Icon Park'taki Orlando Free Fall yolculuğunda saat 23: 00'ten kısa bir süre sonra 911 çağrısına yanıt verdiğini söyledi.

O anlar böyle görüntülendi.

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Güvenlik kemerleri

Güvenlik kemerleri standart. 150kg ve 14 yaşındaki aynı kemeri kullanıyor. Vücudu küçük olduğundan kemerden çıkmış olabilir.

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