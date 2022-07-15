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Dünya ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
Dünya

ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi

Kentucky eyaletinin Red River Gorge kanyonlarındaki bir güvenlik kamerasının açısına giren tanımlanamayan bir yaratık, dünyayı meraklandırdı. Sosyal medya kullanıcıları bu yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum'u hatırlattığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 13:44:00 -

Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü kanyonu Red River Gorge'de 8 Temmuz'da bir güvenlik kulübesinin açısına giren esrarengiz canlı, dünya genelinde büyük merak yarattı. Güvenlik kulübesinde oturan güvenlikçinin dikkati sayesinde fark edilen canlı, gizemi nedeniyle çeşitli senaryoları da beraberinde getirdi.

Gollum olduğunu söylediler

Montaj olup olmadığı henüz netleşmeyen görüntülerdeki yaratığın bir insana benzediği ancak dizlerinin ters olduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu ilginç yaratığın Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Şaka yapmak isteyen biri de olabilir

Görüntülerdeki esrarengiz yaratığın bir kamyonetin arkasından geçerek dakikalarca bölgede gezindiği görülüyor. Videoyu izleyenler, görüntülerdeki canlının, şaka amaçlı kostüm giyen biri olabileceğini belirtti.

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