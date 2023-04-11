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Dünya ABD'de bankaya intikam saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de bankaya intikam saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-04-11 08:11:00 -
ABD'de bankaya intikam saldırısı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National Bank'ın içindeki “aktif bir silahlı saldırgana” müdahale edildiği belirtildi.

Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi polis 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Polislerden birinin başından yaralandığı ve durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Polis, saldırganın girilen çatışma sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

LMPD Şefi Jacquelyn Gwinn-Villaroel, düzenlediği basın toplantısında, saldırganın 23 yaşındaki Connor Sturgeon adlı bir erkek olduğunu açıkladı.
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Gwinn-Villaroel, Sturgeon'un aynı bankanın çalışanı olduğunu, saldırıyı "tercih edilir uzun namlulu bir silah" ile gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD medyası, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayanarak, bu silahın AR-15 olduğu bilgisini paylaştı.

Saldırı sırasında saldırganın Instagram üzerinden canlı yayın da yaptığını belirten polis şefi, ancak bu kayıtların internetten kaldırıldığını aktardı.

Kentucky Valisi Andy Beshear da saldırıda yakın iki arkadaşını kaybettiği bilgisini paylaşarak, kurbanlar için eyalette bayrakların cuma gününe kadar yarıya indirileceğini kaydetti.

Beshear, kurbanlar hakkında "Bunlar, korkunç bir şiddet eyleminin hepimizden kopardığı yeri doldurulamaz, harika bireyler." ifadesini kullandı.

Yetkililer, saldırının nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, CNN'e konuşan bir kaynak, Sturgeon'a banka tarafından işine son verildiğine dair not iletildiği, bunun üzerine Sturgeon’un da ailesine ve arkadaşlarına saldırıyı yapacağına dair işaretler bıraktığını öne sürdü.

Polis, saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

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